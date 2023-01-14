İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Kartal’da yarın düzenlenecek Emek ve Özgürlük İttifakı’nın mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatacak. Kapatılan yollar yerine alternatif güzergahlar kullanılabilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı’nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00’den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.