İstanbul’da yağmura doyacağız!

AKOM’a göre, İstanbul başta olmak üzere, yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisine girmesi bekleniyor.

Sistemin etkisiyle lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, bugün beklenen fırtınanın ardından, cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi.

Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken, gelecek hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Kış hissedilecek

Lodos nedeniyle cumartesi 15 derece civarında seyretmesi beklenen sıcaklığın, pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, “Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.