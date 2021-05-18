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İstanbul’da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Çevre 18.05.2021, 20:32
İstanbul’da yağmur sonrası gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbul’da etkili olan kısa süreli yağışın ardından gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Yağışın ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu. Megakentin birçok noktasından görünen gökkuşağının güzelliği kendine hayran bıraktı.
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