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İstanbul’da yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk yüzde 79 seviyesinde

İstanbul’da etkili olan kar ve sağanak yağışların etkisiyle, barajlarda doluluk oranlarında oldukça artış görüldü. İstanbul’un barajlarında genel doluluk oranı yüzde 79.14’e çıkarken Anadolu Yakasındaki bulunan barajlarda doluluk oranı yüzde 90, Avrupa Yakasındaki barajlarda doluluk oranı ise yüzde 70 seviyelerine geldi. Yağışlardan nasibini alan Elmalı Barajı ise yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. Doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Elmalı barajı havadan görüntülendi.

Çevre 10.02.2022, 10:16 10.02.2022, 10:42
İstanbul’da yağışların etkisiyle barajlardaki doluluk yüzde 79 seviyesinde

İstanbul’da etkili olan kar ve sağanak yağışların etkisiyle, barajlarda doluluk oranlarında oldukça artış görüldü. İstanbul’un barajlarında genel doluluk oranı yüzde 79.14’e çıkarken Anadolu Yakasındaki bulunan barajlarda doluluk oranı yüzde 90, Avrupa Yakasındaki barajlarda doluluk oranı ise yüzde 70 seviyelerine geldi. Yağışlardan nasibini alan Elmalı Barajı ise yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı. Doluluk oranı rekor seviyeye ulaşan Elmalı barajı havadan görüntülendi.

Kasım ayında doluluk oranı yüzde 50 seviyelerinde görülen Elmalı Barajı da mevsim genelinde yağan kar ve yağmurdan nasibini aldı. İstanbul’da kar yağışlarının ardından etkisini gösteren sağanak yağışlarla birlikte megakentin en önemli barajlarından olan Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Şubat ayının ikinci haftasında alınan verilere göre Elmalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde yüz seviyesine ulaşmış durumda. Bu seviye ile Elmalı Barajı geçen yılda ölçülen doluluk oranına göre iki katı artış gösterdi.

İSKİ verilerine göre, doluluk oranı geçen yıl aynı tarihte yüzde 51.09 olarak ölçülen Elmalı barajı bu yıl iki katına çıkarak yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Genel doluluk oranı yüzde 79,14

Ülke genelinde kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’un barajlarının doluluk oranlarını yüzde 40 seviyelerine düşürmüştü. Daha sonra yağan kar ve yağmurlarla birlikte barajlardaki genel doluluk oranı 79.14 seviyelerine ulaştı.

Anadolu Yakası’ndaki baraj doluluk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaştı

İstanbul’da Anadolu Yakasındaki baraj doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine ulaşırken, Avrupa Yakasında bulunan barajlar ise yüzde 70 seviyelerine ulaştı.

Öte yandan İstanbul’un en önemli barajlarından olan ve yüzde 100 seviyesinde dolan Elmalı Barajı’ndaki drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle;

  • Ömerli Barajı yüzde 94.37
  • Darlık yüzde 74, 32

Elmalı yüzde 100

Terkos yüzde 71. 03

Alibey yüzde 66.17

Büyükçekmece 71.43

Sazlıdere yüzde 44.95

Istrancalar yüzde 100

Kazandere yüzde 87.49

Pabucdere 85.88

#doluluk oranı #baraj #Istanbul
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