İstanbul’da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 85’e ulaştı

İstanbul’da iş çıkış saatinde yağmurun da etkisiyle trafik yüzde 85’lere ulaştı. Araç trafiği ara ara durma noktasına geldi.

İstanbul’da trafik adım adım ilerliyor. İş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre trafik yüzde 85 olarak ölçüldü.