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İstanbul’da sis etkili oldu, binalar siste kayboldu
İstanbul’da gün içerisinde etkili olan sis, akşam saatlerinde de devam etti. E-5 Karayolunda görüş mesafesini önemli ölçüde düşüren sis, drone ile havadan görüntülendi.
Çevre 06.11.2021, 00:44
İstanbul’da gün içerisinde etkili olan sis, akşam saatlerinde de devam etti. E-5 Karayolunda görüş mesafesini önemli ölçüde düşüren sis, drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Sisin yoğun şekilde görüldüğü E-5 karayolunda, sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Drone ile havadan görüntülenen Yenibosna’daki binalar ise sisin arasında kayboldu.