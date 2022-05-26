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İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul’da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Çevre 26.05.2022, 22:09
İstanbul’da bazı ilçelerde yağış öncesi gökyüzünde ardı ardına çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece gibi ilçelerinde, akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta gececi aydınlattı. İstanbul’un yüksek kesimlerinde zaman zaman yağış etkili olurken, ardı ardına çakan şimşekler ise görsel şölen oluşturdu.