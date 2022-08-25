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İstanbul’da şimşek ve yıldırımlar geceyi aydınlattı
İstanbul’da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Üsküdar’da boğaz hattında görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen oluşturdu.
Çevre 25.08.2022, 00:15
İstanbul’da, gece saatlerinde yağmurla birlikte etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Üsküdar’da boğaz hattında görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen oluşturdu.
İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere birçok ilçede başladı. Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi adeta gündüze çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Üsküdar Sahil’deki görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.
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hafif yağmur
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