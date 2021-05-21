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İstanbul’da şiddetli rüzgar: Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Çevre 21.05.2021, 10:25
İstanbul’da şiddetli rüzgar: Gökyüzü kara bulutlarla kaplandı

İstanbul’da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken, mega kentte gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Meteorolojinin yaptığı tahminlere göre, İstanbul’da öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli sağanak yağış görülüyor. Beyoğlu ve Sarıyer’de ise kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı’nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bayrakların koparcasına sallandıkları görüntülendi. Sarıyer’de ise rüzgarın etkisiyle denizde dalgalar oluştu. Mega kentin üzerini kaplayan kara bulutlar ise kameraya böyle yansıdı.
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orta şiddetli yağmur