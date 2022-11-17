İstanbul’da lodos etkili oluyor

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı. Sahile vuran dalgalar adeta kıyı dövdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli yağış ve rüzgarın ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı. Lodosun etkili olduğu Avcılar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece sahillerinde dalgalar sahile vurdu. Sahile vuran dalgalar kıyı dövdü. Hızı zaman zaman artan lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor. Öğleden sonra yağışın etkili olması tahmin ediliyor.