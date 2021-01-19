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İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul’da geçen hafta başlayan kar yağışı Anadolu Yakasının bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.
Çevre 19.01.2021, 11:24
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İstanbul’da geçen hafta başlayan kar yağışı Anadolu Yakasının bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.İstanbul’da uzun süredir beklenen kar yağışı geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Anadolu Yakasının bazı ilçelerinde kar yağışı bugün de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağışın etkili olduğu görülüyor. TEM otoyolu Sultanbeyli mevkiinde de kar yağışı etkili oluyor.