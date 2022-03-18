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Başkan Gökhan Yüksel: “Atalarımızın uğruna canlarını feda ettikleri vatanımıza ve onun manevi değerlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur”
İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi!
İstanbul Bahçelievler’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar her yeri beyaza bürüdü. E-5 karayolunda sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Çevre 18.03.2022, 09:47 18.03.2022, 10:20
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Bahçelivler’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar kısa sürede her yeri beyaza bürürken, yayalar zor anlar yaşadı. E-5 karayolunda da sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.