İstanbul’da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşı karla mücadele araçları yollarda hazır bekletiliyor.

İstanbul’da dün akşam başlayan kar yağışı, hafta sonu da etkisini göstererek aralıklarla yağmaya devam ediyor. Kar yağışına karşı karla mücadele araçları yollarda hazır beklerken, vatandaşlar karın yağmasından memnun olduklarını ifade etti.

"Kaç senedir bekliyorduk"

Karın yağmasını istediğini belirten vatandaşlardan Murat Parça, “Kaç senedir bekliyorduk. Yağıyordu, tadına varamıyorduk. Kendini gösterdi ama birkaç günlük galiba. Daha yağacağını sanmıyorum. Tek başıma kar oynayayım dedim giderken, tabelalara, duran arabalara kar topu fırlattım. Azıcık yağmıştı, biraz tadını çıkartayım dedim” şeklinde konuştu.

Karın yağmasını istediğini belirten Osman Karabel, “Hava güzel, iki gündür yağıyor. 1 ay önce zaten yağmur yağmıştı. İnşallah bundan sonraki günlerde kar yağar” derken, Osman Karabel’in kızı Çiçek Karabel ise, “Şu an mutlu hissediyorum. Biraz yol konusunda kötü oldu ama yağsın, bizim için iyi olur” diye konuştu.