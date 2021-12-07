İstanbul’da gökkuşağı sürprizi

İstanbul’da , sabah saatlerinde hafif yağışın ardından gökkuşağı belirdi. Birçok noktadan görünen gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.

Sabah saatlerinde İstanbul’un birçok ilçesinde hafif yağmur yağış görülmüştü. Yağışın ardından güneşin kendini göstermesi ile gökkuşağı oluştu. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, Çatalca, Silivri, Avcılar, Esenyurt, Sarıyer ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok ilçede gökkuşağı görüldü. Gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu.