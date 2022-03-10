İstanbul’da Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası’nda etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası ilçelerinde gün içerisinde ara ara kar yağışı etkisini gösteriyor. Anadolu Yakası ilçelerinden Çekmeköy’de de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.