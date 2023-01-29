İstanbul’a kar yağdı, Aydos beyaza büründü

İstanbul’da beklenen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Aydos Tepesi ve çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü. O anlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası gece saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağışlar öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Aydos Tepesi beyaza büründü. Ağaçların üzerini örten kar yağışı havadan görüntülendi.