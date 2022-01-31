İstanbul’a bir bisiklet yolu daha açılıyor

Kağıthane Belediyesi, Merkez Mahallesi Cendere Vadisi üzerinde 7,5 kilometrelik yeni bir bisiklet yolu yapıyor.

Tarihte bilinen adıyla Sadabad bölgesinde yapımına başlanan bisiklet yolu ile; Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi görülebilecek. Bisiklet yolu Sadabad’dan başlayıp Anadolu Caddesi üzerindeki özel bir üniversiteye kadar devam edecek.

Bisikletle zamanda yolculuk

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in 52 nolu projesi olan bisiklet yolu ile vatandaşlar hem yeşillikler içinde bisiklet sürmenin keyfine varacak, hem de tarihi eserleri yerinde gözlemleyerek adeta zamanda yolculuğa çıkacak.

Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin projenin inşa alanında incelemeler yaptı. Başkan Öztekin; ’’Projemiz şehrin içinden geçen ama bir o kadar da doğal ve tarihi bir manzara sunan bir bisiklet yolu projesi. Burada bisiklet park alanları ve kiralama istasyonları da planlıyoruz. Aileler çocuklarına bisiklet sürmeyi bu yolda öğretecek. Bisiklet kullanımı yaygınlaştırmak için burada çeşitli etkinliklerimiz de olacak’’ dedi.