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İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen sağanak yağmur öncesinde sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Çevre 07.10.2020, 22:41
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İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli, yerel olarak çok kuvvetli (40-75 kilogram/ metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada turuncu uyarı vererek; ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise uyarısında, “Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım” açıklamasında bulundu.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları:

8 Ekim Perşembe- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.
9 Ekim Cuma- Gök gürültülü sağanak yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
10 Ekim Cumartesi- Sağanak yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.
11 Ekim Pazar- Parçalı bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.

'Turuncu uyarı ne demek'

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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