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İstanbul Üniversitesi,Karadenizde deniz salyangoz stoğunu araştırıyor
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ GEMİSİ AKÇAKOCA BALIKÇI BARINAĞINA DEMİRLEDİ.
Çevre 08.10.2020, 09:56
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İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri gemisi Akçakoca Balıkçı barınağına demirledi.
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne ait Yunus-S isimli araştırma gemisi Akçakoca Barınağına demirleyerek,Batı Karadeniz bölgesinde su altında incelemelerde bulunacak.
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri bölümü öğretim görevlileriyle gelen eğitimciler, Batı Karadeniz bölgesinde su altında bulunan Deniz salyangozu stoğunun ne kadar olduğunu araştıracaklarını belirttiler.
Araştırmanın Mayıs ayında tekrarlanacağını ifade ettiler.
Bir süre Akçakoca Balıkçı barınağında kalacaklarını belirten yetkililer,Su altı Deniz salyangozu miktarı ve stoğu için çalışmalara başlanacağını söylediler.
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