İstanbul'un kartpostallık kayalıkları
Şile Ağva'da eşsiz doğal güzellikleri ile kendine hayran bırakan Kadırga Koyu havadan çekilen görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Maldivler'i aratmayan koy, film ve klip çekimi için sıklıkla kullanılırken, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi.
Manzarası ile Maldivler'i andıran Şile Ağva'da bulunan Kadırga Koyu görenlerin beğenisini topluyor. Manzarası ile Maldivler'i andıran Şile Ağva'da bulunan Kadırga Koyu görenlerin beğenisini topluyor.
Havadan çekilen koyda dev dalgaların oyduğu kayalıklar sanat eseri gibi dikkat çekiyor. Korona virüs salgını ile birlikte doğa ile iç içe sosyal mesafenin olduğu yerler vatandaşlar tarafından daha çok rağbet görmeye başlarken, birçok vatandaş alanı, günübirlik gezi için ziyaret ediyor.
Kayalıkların yapısı ve dalgaların oluşturduğu manzara, şehirden uzaklaşmak ve doğa ile baş başa kalmak isteyenler için öne çıkıyor.
Doğaseverlerin de sık sık ziyaret ettiği Ağva şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası olarak biliniyor.
Havadan çekilen görüntülerde dev kayalıklara vuran dalgalar doğanın güzelliğini gözler önüne seriyor.
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