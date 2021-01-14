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İstanbul'un bir yakasında güneş bir yakasında kar var
Kar yağışının Anadolu yakasından giriş yaptığı İstanbul’da bir günde iki farklı hava olayı yaşandı. Kentin Avrupa yakasında gökyüzünde güneş görünürken, Anadolu yakasında bulunanlar ise mevsimin ilk karı ile tanışmanın heyecanını yaşadı. Yaşanan durum İstanbul Boğazı üzerinden drone kamerasına yansıdı.
Çevre 14.01.2021, 18:39
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İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar ara ara dururken, ara ara da şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ormanlık alanlarda ağaçlar, park halindeki araçlar ve binaların çatıları beyaza büründü.
Anadolu yakasında kar yağışı etkili olurken Avrupa yakasında tam tersi olarak güneşli hava hakim oldu. Yaşanan hava olayı farkı İstanbul Boğazı üzerinden drone kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde Anadolu yakasın tarafının bulutlu ve kapalı olduğu görünürken, Avrupa yakasının güneş altında kalarak daha aydınlık olduğu görüldü.
5°
parçalı bulutlu
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|24
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|13. Kasımpaşa
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|21
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|17
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|15
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|17
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|P
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|17
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|3. Samsunspor
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|33
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|32
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|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
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|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
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|15
|26
|9. Chelsea
|17
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|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
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|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
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|18
|15
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|18
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