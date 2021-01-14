İstanbul'un bir yakasında güneş bir yakasında kar var

İstanbul'da uzun süredir beklenen kar yağışı bugün başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar ara ara dururken, ara ara da şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ormanlık alanlarda ağaçlar, park halindeki araçlar ve binaların çatıları beyaza büründü.

Anadolu yakasında kar yağışı etkili olurken Avrupa yakasında tam tersi olarak güneşli hava hakim oldu. Yaşanan hava olayı farkı İstanbul Boğazı üzerinden drone kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde Anadolu yakasın tarafının bulutlu ve kapalı olduğu görünürken, Avrupa yakasının güneş altında kalarak daha aydınlık olduğu görüldü.