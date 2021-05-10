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İstanbul'un barajlarında doluluk oranları düşüşe geçti

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları geçtiğimiz haftalarda yüzde 80’i aşmıştı ancak oranlar yeniden düşüşe geçti.

Çevre 10.05.2021, 11:21
İstanbul'un barajlarında doluluk oranları düşüşe geçti

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları geçtiğimiz haftalarda yüzde 80'i aşmıştı ancak oranlar yeniden düşüşe geçti. İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesinin bugün yüzde 78.36 olduğu görüldü. Geçtiğimiz aylarda etkili olan yağışlarla birlikte doluluk oranları yükselmişti. Bugün itibariyle bazı barajlardaki doluluk oranları; Alibeyköy Barajı yüzde 61.95, Elmalı 91.29, Sazlıdere 43.24, Terkos 79.51 olduğu görüldü.

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