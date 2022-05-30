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İstanbul, “Isparta gülü” kokacak
Isparta’da 3-5 Haziran arasında yapılacak Gül Festivali’nin tanıtılması amacıyla İstanbul’da da etkinlik düzenlendi.
Çevre 30.05.2022, 08:40
Isparta’da 3-5 Haziran arasında yapılacak Gül Festivali’nin tanıtılması amacıyla İstanbul’da da etkinlik düzenlendi.
İstanbul’da faaliyet gösteren ve 60 bini aşkın üyeye sahip 17 Ispartalı derneğin üst kurulu olan Isparta Gönülbirliği Derneği tarafından Gülhane Parkı’nda 200 gül fidanı dikildi. Katılımcılara, Isparta denilince akla ilk gelen gül çiçeği hakkında bilgiler verildi, gül şerbeti ve gül lokumu ikramında bulunuldu. Ayrıca kalabalığın üzerine gül suyu serpildi.
Etkinliğe dernek yöneticilerinin yanı sıra, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Gülbirlik yetkilileri ve İstanbul’da yaşayan çok sayıda Ispartalı katıldı.