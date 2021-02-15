İstanbul için yeni açıklama: 2 güne dikkat

İstanbul'da yoğun kar yağışının bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor

Birçok ilde kar yağışı etkili olurken, Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi. Öte yandan İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Kentin neredeyse tamamı beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı arttı.



İstanbul'da dün bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışının kent genelinde hakim olduğu İstanbul beyaza büründü.



Görüş mesafesinin olumsuz etkilendiği İstanbul Boğazı'nda ise kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.



İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Kentin neredeyse tamamı beyaza büründü, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi.

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışının, bugün ve yarın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

2 GÜN DAHA YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, İstanbul'da bugün yer yer yoğun olarak görülen kar yağışlarının; yarın ve salı günü de kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere yerel kuvvetli (5-20 santimetre) kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

Açıklamada, kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



İSTANBUL İÇİN KAR TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, daha önceki tahminlerinde kar yağışının 6 gün süreceğini bildirmişti. Ama son gelen bilgilere göre bu tahmin değişti.

Meteoroloji tahmin haritasında da görüldüğü gibi dün yaptığı uyarılarda kar yağışının 6 gün boyunca devam edeceğini, bu gece başlayacak yağışın cuma günü İstanbul'u terk edeceğini duyurmuştu.

ANKARA İÇİN DE KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, il genelinde yarın sabah saatlerinde başlayacak kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 santimetre) olması öngörülüyor.

Salı öğle saatleri ile çarşamba sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Şehir merkezinde yarın en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 1, en yüksek 1, salı günü en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 2, çarşamba en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, perşembe en düşük sıfırın altında 16, en yüksek sıfırın altında 6, cuma günü en düşük sıfırın altında 9, en yüksek 0 dereceler civarında, çevre ilçelerde ise yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.

Bugün ve salı günü zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı, hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.