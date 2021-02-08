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İstanbul için fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu
Çevre 08.02.2021, 09:30
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.