İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 31'e ulaştı

İstanbul’da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Ancak önce yağmurların başlaması ardından etkili olan kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri artmaya başladı. Hava sıcaklıkların yükselmesiyle karlardaki erimenin artması, baraj havzalarını besleyen derelerin yeniden akarak doluluk oranlarında hızlı bir artışa neden olması bekleniyor.

12 GÜNDE YÜZDE 11.88 ARTIŞ

İstanbul barajlarında 9 Ocak 2021 yılında yapılan ölçümlerde doluluk oranı yüzde 19.16 olarak ölçülmüştü. Daha sonra önce yağmur ardından kar yağışının ardından barajlardaki su seviyeleri artışa geçmişti. İSKİ'nin bugün yaptığı ölçümlerde barajlardaki doluluk oranları yüzde 31.04 olarak ölçülürken, 12 gün içinde meydana gelen artış yüzde 11.88 oldu. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 62.70'le Istrancalar oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 12.13'le Sazlıdere barajı oldu.

İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 30.14

Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 14.59

Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.13

Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 30.94

Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.32

Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.13

Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 36.50

Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 36.50

Darlık barajı doluluk oranı yüzde 49.51

Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 62.70