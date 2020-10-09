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İstanbul'da yağmurdan sonra şoke eden görüntü: Denize çöp aktı
Boğaza dökülen Küçüksu Deresi yağmurdan sonra çöpe teslim oldu. Yağmur sonrası dereden boğaza çamur aktı. Küçüksu Deresi'nin içler acısı hali havadan görüntülendi.
Çevre 09.10.2020, 10:14 09.10.2020, 10:16
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Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Yağmurdan sonra derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken boğaza çamur akması dikkat çekti. Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasına kadar olan bölümün çamur aktığı ve çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.
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