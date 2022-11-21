İstanbul'da yağmur ve şiddetli rüzgar başladı

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı uyarıların ardından, megakent İstanbul'da şiddetli rüzgar ile birlikte yağmur da etkili olmaya başladı. Bu sırada dışarıda olan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Taksim'de yürümekte zorlanan vatandaşların şemsiyesi ters döndü. Beyazıt'ta ise vatandaşlar yağmurdan duraklara sığınarak korunmaya çalıştı.