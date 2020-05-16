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İstanbul'da papağan operasyonu: 66 papağan kurtarıldı

İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 66 papağan kurtarıldı. Kuşların yasa dışı ticaretini yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da papağan operasyonu: 66 papağan kurtarıldı

İstanbul'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 66 papağan kurtarıldı. Kuşların yasa dışı ticaretini yapan bir şüpheli gözaltına alındı.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:37
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İstanbul'da papağan operasyonu: 66 papağan kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı sanal devriye ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan nesli tükenme olan kanatlı hayvanların çeşitli yollardan satışa çıkaran bir kişiyi tespit etti. Papağanların ticaretini yapan L.T. (50) adlı şüpheliyi takibe alan polis, zanlının Kartal'da yaşadığını tespit etti. İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi'nde L.T.'nin evinin çatı katına dün baskın düzenledi.

66 adet Jako ve Pakistan papağanı kurtarıldı

Operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 66 adet Jako ve Pakistan papağanı kurtarılırken, 6 adet de papağan yumurtası ele geçirildi. Kuşları yurda yasa dışı yollarla getiren ve bunların illegal şekilde ticaretini yapan L.T. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alınırken, sevk edildiği mahkemede hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Kurtarılan papağanların, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 16.05.2020 10:38
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