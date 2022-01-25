İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, İstanbul'da don ve buzlanma beklendiğini ancak bugün gündüz saatlerinde kar görülmeyeceğini aktardı. Şen, kar yağışının akşam 20.00 21.00 saatlerinde görüleceğini ifade etti.

Şen ayrıca trafiğe araçlarıyla çıkanlar için, ''Bu akşam tekrar aynı şeyi göze alanları ben hayretle karşılıyorum. Dün akşam araçlara baktım, yüzde 70'inde kar lastiği yoktu, kış lastiği de yoktu. Bu şekilde trafiğe çıkmışlardı. Umarım bugün böyle bir hataya düşmez kimse'' dedi.

Prof. Dr. Şen, İstanbul'un batısındaki dün görülen yoğun kar yağışının bu sabah sakinlediğini, İstanbul genelinde yoğun bir kar yağışının yaşanmayacağını akşam saatlerinde karın tekrar yağacağını ama dünkü yoğunluğun görülmeyeceğini söyledi.

KARADENİZ DE ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen öte yandan, İç Ege, İç anadolu, Karadeniz de kuvvetli olmasa da kar yağışının görüleceğini ve çığ tehlikesi olabileceğine dikkat çekti.

Bugün Orta ve doğu Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde KKY iç kesimlerinde kar yağışının yoğun göründüğünü, yağışın öğlen saatlerinden itibaren Konya Karaman da kuvvetleneceğini bildirdi.