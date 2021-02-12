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İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenene kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı.
Çevre 12.02.2021, 09:11 12.02.2021, 09:12
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi'de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.