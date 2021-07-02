İstanbul'da gece saatlerine dikkat - Meteoroloji'den, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı! 2 Temmuz yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. İstanbul için ise, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın kuzey ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42