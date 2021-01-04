İstanbul'da barajların neredeyse tamamı kurudu

Sonbahar ve kışın ilk aylarının yağışsız geçmesinin ardından İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı. Doluluk oranı bir hayli düşen barajların kuruma noktasına geldiği gözlemlendi. İstanbul'da, İSKİ verilerine göre doluluk oranı ise 19.91 seviyesine indi. İstanbul'da içme su kaynaklarının yüzde 80'lik tarafı boş durumda bulunuyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL DAHA DA ARTABİLİR

Su sorunu hakkında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Elimizde var olan su kaynaklarına yarın bitecekmiş gibi çalışma yapmamız gerekiyor. Kendi çapımızda suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye çalışmalara devam etmemiz gerekiyor. Çünkü küresel anlamda bir iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Su kıtlığının önümüzdeki yıl daha da artacağından bahsediyoruz. Bizler de bu iklim değişikliğine uyum sağlayarak olumsuz etkileri azaltabiliriz” dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLAR GELİYOR

Prof. Dr. Hüseyin Toros, önümüzdeki hafta gelecek olan 2 yeni yağışlı hava dalgasına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Meteorolojik tahminlere baktığımız zaman aslında pazartesi-salı yeni bir sistem geliyor. Onun etkisi olacak. Daha sonra cuma günü yeni bir sistemin geldiğini görüyoruz, bu sistem bazı model sonuçlarına göre gerçekten güzel yağışlar bırakacak gözüküyor. Daha sonraki hafta gerçekten model sonuçlarına göre yağışlar gözüküyor. Ümit ediyorum ki 2021 yılı ocak ayında beklenen yağışı alırız. Beklenen yağışı aldığımız takdirde barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başlayacak. İstatistiklere baktığımızda İstanbul yağışlarının yüzde 51’i önümüzdeki 7 ay boyunca yağmış oluyor. Ama tabii ki meteorolojik modellerin tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma payları yüksek.”

TÜRKİYE'NİN SU FAKİRİ OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, katıldığı bir panelde kuraklık konusunda şunları belirtti:

“Şu an su stresinde olan Türkiye, 2030 yılında su sıkıntısı yaşamaya, 2050’den sonra ise su fakiri olmaya aday. Artan nüfus, iklim değişikliği ve azalan su kaynakları nedeniyle kişi başına kullanılabilir yıllık su miktarının bin metreküpün altına inmesi ile Türkiye’nin su fakiri olması bekleniyor. İstanbul’un kronik problemi de su stresidir, yani yüksek nüfus ve aşırı talep. İstanbul’un kendi su kaynaklarına göre nüfusu olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı. Binaların çatılarından gelen yağmur suları sarnıçlarda depolanıp, yani yağmur suyu hasadı yapılarak değerlendirmeli. Şehir ve çevresinde kullanılabilecek su kaynaklarının küresel iklimden nasıl etkileneceği belirlenerek şehirlerin ideal nüfus ve sanayi kapasitesi hesaplanmalıdır. Böylece su arz ve talep dengesi kurularak kent planlanmalıdır.”