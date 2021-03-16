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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a ulaştı
İstanbul’da etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 62,40’a yükseldi.
Çevre 16.03.2021, 10:25
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İstanbul'da baraj doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 62,40'a yükseldi.
İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:
- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 76.93
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 43.77
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.19
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.44
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.21
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 58.12
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 69.73
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 72.83
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 60.66