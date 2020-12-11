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İstanbul'da barajlar alarm veriyor!

İstanbul’da bu yıl beklenen yağışların düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü.

Çevre 11.12.2020, 13:15
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İstanbul'da barajlar alarm veriyor!

Alarm veren barajlardan biri de Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı yüzde 16 olan barajın son durumu ise havadan görüntülenirken, suların yüzlerce metre çekildiği, adacıklar oluştuğu ve balıkçı teknelerinin de karaya oturduğu görüldü.

Alibeyköy Barajında korkutan görüntü
Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı'nda da görüntü değişmedi. Son durumu havadan görüntülenen barajda suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri'nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 5'e düştü
Kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Ocak ayında yüzde 43.80 olan su seviyesi, bugün itibariyle yüzde 5.54 seviyesine düştü. Baraj içerisinde bir balıkçı teknesinin karaya oturduğu görüldü.

İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü
 İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,15 seviyesine kadar indi.

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları ise şöyle:

“Ömerli 22.64, Pabuçdere 6,17, Sazlıdere 5,54, Büyükçekmece 16.07, Alibeyköy 28.54, Terkos 22.82, Elmalı 23.19, Darlık 51.39, Istrancılar 26.98”

Türkiye genelinde de barajlar alarm veriyor!
Bu yıl özellikle sonbahar da beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine ülke genelinde barajlar alarm veriyor. Kocaeli'nde Yucavık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18'e kadar gerilerken, Trakya'daki barajlarda da durum değişmedi.

DSİ'nin güncel verilerine göre Edirne'de bulunan Süloğlu Barajı'nın doluluk oranı yüzde 28, Kadıköy Barajı'nın ise yüzde 5 seviyesinde. Tekirdağ Naipköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 36, Çokal Barajı'nın ise yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bulunan Yapalı köyüne 2008 yılında inşa edilen Karacalar barajı, son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle tamamen kuruma noktasına geldi. Karacalar barajı, 2020 yılının yağışsız geçmesi nedeniyle metrelerce çekildi. Barajın yapımı sırasında sular altında kalan köy mezarlığı gün yüzüne çıkarken, baraj yüzeyinde adacıklar oluştu.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerden biri olan Çorum'da da 5 aylık içme suyu rezervi kaldı. Son yılların en kurak yılını geçiren kentte barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı

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