İstanbul'da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi

İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, barajların doluluk oranını yükseltti. Barajların doluluk oranı 14 günde yüzde 40,14 oranında ulaştı. 22 Mart'ta yüzde 36,89 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,14 olarak ölçüldü. 31.11.2022 yüzde 34.43 ölçülen oran bugün 40.14'e yükseldi.