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İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul’da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

Çevre 16.06.2021, 16:09
İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul’da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Anadolu yakasında öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamur boğaza aktı. Çamurlu suyun akması boğazın masmavi renginin değişmesine sebep oldu. Çamura bulanan boğaz havadan görüntülendi.
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