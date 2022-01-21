Son Dakika
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya’nın Oita eyaletinde yer alan Saiki kenti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İstanbul beyaza büründü: Bazı vatandaşlar eğlendi, bazıları zor anlar yaşadı
İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.
Çevre 21.01.2022, 18:43
İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.
İstanbul’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde lapa lapa yağan kar etrafı beyaza bürüdü. Evlerine gitmek isteyen birçok vatandaş otobüs duraklarına sığınırken, bazı vatandaşlar ise kartopu oynayarak kadın keyfini çıkardı.