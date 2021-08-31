İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 60’ın altına indi

İstanbul’da yağışların azalmasıyla birlikte barajların doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına düştü. Doluluk oranında en düşük azalma görülen Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul’da yağışların sona ermesiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyesi azalmaya başladı. İSKİ’nin verilerine göre, Nisan ayının sonunda barajlarda doluluk oranı yüzde 80,82 iken, Ağustos ayının sonunda bu oran yüzde 58.29 seviyesine düştü. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı 4 ayda toplam olarak yüzde 22.53 seviyesinde düştü. Doluluk oranı en yüksek Ömerli’de yüzde 87.77, ölçülürken, doluluk oranı en az Pabuçdere’de yüzde 1.92 olarak ölçüldü.

İstanbul’daki barajların son doluluk oranı ise şöyle ölçüldü:

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 20.26, Terkos’ta yüzde 65.93, Sazlıdere’de yüzde 30.83, Alibey’de yüzde 27.7, Büyükçekmece’de yüzde 53.39, Ömerli’de yüzde 87.77, Darlık’ta yüzde 59.84, Elmalı’da yüzde 71.48, Kazandere’de yüzde 16.47 ve Pabuçdere’de yüzde 1.92 olarak kaydedildi.