İstanbul Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili oluyor

İstanbul’da özellikle yüksek kesimlerde sulu kar yağışı etkili oluyor. Maltepe’de Başıbüyük Ormanı ve civarında da kar yağışı etkisini gösteriyor.

İstanbul’da bugün sabah saatlerinden itibaren sulu kar yağışı etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı sürüyor. Anadolu Yakası’nda bulunan Maltepe’deki Başıbüyük Ormanı’nda ve çevresinde de kar yağışı etkisini gösteriyor.