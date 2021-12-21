İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakasının bazı ilçelerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Bugün İstanbul’da Avrupa Yakasında bazı ilçelerde kısa süreliğine etkili olan kar yağışının ardından Anadolu Yakasında da bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe ve çevre ilçelerde yağan kar, kısa süreliğine etkisini gösterdi.