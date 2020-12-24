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İstanbul'a su veren iki baraj kurudu
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'deki iki baraj, Kazandere ile Pabuçdere kuruma noktasına geldi.
Çevre 24.12.2020, 17:18
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kırklareli'deki iki baraj, Kazandere ile Pabuçdere neredeyse kuruma noktasına geldi. Eğer beklenen yağış olmazsa İstanbul su sıkıntısı ile karşı karşıya kalacak.
YÜZDE 5'E KADAR DÜŞTÜ
Beklenen yağışların bir türlü gelmemesinin ardından İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın ortalama su miktarı yüzde 21'e düştü. Kırklareli'de bulunan Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ise su seviyesi yüzde 5'e kadar indi.
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