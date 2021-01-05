İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada, ''Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabında yayınlanan 5 günlük hava tahmini grafikleri şu şekilde yer aldı: