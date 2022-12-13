İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

"AYIN 20'SİNDEN SONRA KAR GÖRÜLECEK"

Alınan bilgilere göre aralık ayının 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra kar görülebilir.