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İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji'nin art arda yaptığı uyarılar sonrası Balkanlar üzerinden beklenen Sibirya soğukları yurda giriş yaptı. Kırklareli'ne sezonun ilk kar taneleri düşerken, megakent İstanbul'da da hissedilen sıcaklık 3 derecelere kadar düştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceğini merak ederken yanıt Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten geldi. Tek, kar yağışı için Aralık ayı sonunu işaret etti.
Çevre 13.12.2022, 15:28
"AYIN 20'SİNDEN SONRA KAR GÖRÜLECEK"
Alınan bilgilere göre aralık ayının 20'sine kadar İstanbul'da kar yağışı olasılığı yok. Daha çok kuru soğuk olacak. Uzun soluklu kar yağışı beklememek gerekiyor. Bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ayın 20'sinden sonra kar görülebilir.