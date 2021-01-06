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İstanbul'a kara kış ne zaman gelecek?
Küresel tahmin sistemlerine göre, 3 gün sonra yurdun batısından itibaren yağışlı hava etkili olacak, ardından soğuk hava yurdu etkisi altına alacak.
Çevre 06.01.2021, 15:42 06.01.2021, 15:44
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Aralık ayında baharı yaşayan Türkiye, Ocak ayının ilk haftasında da sıcak havaların etkisinde kaldı. Küresel tahmin sistemlerine göre, hafta sonu yeni bir yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da yarın 17 derece olan hava sıcaklığı, cumartesi günü 10 dereceye kadar düşecek.
OCAK AYININ SONUNA KADAR SÜRECEK
Yurdu etkileyecek soğuk hava dalgası 13 Ocak'tan itibaren kendini göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklığı da birkaç gün sonra 8-10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava dagasının Ocak ayının sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
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