İstanbul'a kar yağacak mı ? Ne zaman yağacak?

Evde kaldığımız şu günlerde " İstanbul'a ne zaman kar yağacak? " sorusu herkes tarafından sorulmaya başladı. Havaların da iyice soğumaya başlamasıyla kar yağışı beklentisi İstanbul'da yaşayanlarda iyiden iyiye artmaya başladı.



Son yılların en kurak kış aylarından birini yaşayan İstanbul'da eski yıllarda yılbaşına kar mutlaka yağmış olurdu. Bu sene de yılbaşında ve sonrasında kar yağıp yağmayacağı merak ediliyor.



Barajlar Alarm Veriyor



Şehrin su ihtiyacını karşılayabilmek için oluşturulan barajların doluluk oranları her geçen gün azalıyor. Yağmurdan ziyade kar yağışının baraj doluluğu için daha olumlu bir gelişme olacağını aktaran uzmanlar yakın zamanda bir kar yağışının öngörülmediğini ifade ediyorlar.



Peki özellikle çocukların dört gözle beklediği kar İstanbul'a yağacak mı? Meteorolojiden kar yağışına yönelik bir açıklama var mı?



Anadolu'da birçok şehirde kar yağışının görülmesi ve hava sıcaklığının düşmesi her ne kadar İstanbul'a kar yağacak beklentisi oluştursa da meteorolojiden bu yönde bir açıklama henüz yapılmadı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava sıcaklığı düşmeye devam edecek; ancak haftasonuna kadar İstanbul'da kar beklenmiyor.



İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahmini







İSTANBUL' A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji uzmanları tarafından öngörülen hava tahminlerine göre İstanbul'a 1 hafta boyunca kar yağması beklenmiyor. Sıcaklıkların en düşük 11 en yüksek 17 derece seviyelerinde görülmesi önümüzdeki beş günlük süreçte bekleniyor.



Kar yağışını merakla bekleyen çocukların hevesi meteorolojiden gelen bu tahmin ile kuraklarında kaldı.