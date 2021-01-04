İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji müjdeyi verdi

Meteoroloji, 7 Ocak Perşembe gününden itibaren yağışlı havanın İstanbul'da bir hafta süresince etkili olacağını duyurdu.

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyürken, meteorolojiden sevindiren haber geldi. Yağışsız geçen sonbahar ve kış ayları nedeniyle kuruyan barajlar için İstanbul'da bir hafta boyunca yağış müjdesi geldi.

İşte Meteorolojinin İstanbul için yağmur müjdesinin ayrıntıları

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine gelirken, sevindirici haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. İstanbul'da yarın sağanak yağmur etkili olacak.

Çarşamba günü ise yağmur duracak ve yerini güneşli havaya bırakacak.

Perşembe günü ise sağanak yağmur, tam 1 hafta boyunca etkisini hissettirecek.

18 Ocak'ta kar geliyor

Öte yandan Türkiye'nin batısı ve Marmara Bölgesi kar yağışına doyacak. Sibirya soğuklarının Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa'ya hakim olacağı belirtilirken, 18-22 Ocak tarihleri arasında ülkemizi de etkisi altına alacağı ifade edildi.

İstanbul'da senenin ilk karının 18-22 Ocak tarihleri arasında yağacağı tahmin ediliyor.