İstanbul'a çamur yağdı! Oto yıkamacıların önünde uzun kuyruklar oluştu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından beklenen çamur yağışı gece saatlerinde aralıklarla etkisini gösterdi. Yağışla birlikte otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah işe koyulmak için araçlarının yanına giden vatandaşlar otomobillerinin üzerindeki çamuru görünce oto yıkamacılara akın etti.

“Maksat göze hoş görünsün”



Gece yağan çamurla kirlenen aracını temizleyen Erdinç Balkış, “Sabah uyandığımda araba leş gibiydi, şu an tertemiz. Çamur yağmış, şu an cam ve görüş açısı temizliği yapıyorum. Maksat göze hoş görünsün” dedi.