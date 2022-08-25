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İsrail’de orman yangını: Çok sayıda kişi tahliye edildi
İsrail’in Beit Shemesh şehri yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınla mücadele devam ederken, çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.
Çevre 25.08.2022, 20:24
İsrail’in Beit Shemesh şehri yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangınla mücadele devam ederken, çok sayıda kişi bölgeden tahliye edildi.
İsrail’in Beit Shemesh şehri yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatılırken, yangının büyümesi nedeniyle çok sayıda kişi bölgedeki kooperatif tarım köyünden tahliye edildi. Yangın ve Kurtarma Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, yangına 6 uçak, 1 helikopter ve 35 itfaiye ekibi ile müdahale edildiği ifade edildi. Yangın henüz kontrol altına alınmazken, yangında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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