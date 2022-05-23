İstilacı tür olan İsrail sazanına savaş açıldı.

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından düzenlenen etkinlikte onlarca kişi ’istilacı tür’ olan İsrail sazanını avlamak için yarıştı. İsrail sazanı balıkların yumurtalarını yiyerek beslenmesi sonucunda diğer balık türlerinin üremesine engel oluyor. Balık türlerinin soyunu tehlikeye sokan aynı zamanda da biyolojik çeşitliliğin sağlanmasına da engel olan bu tür için OMÜ tarafından “İsrail Sazanı Yakalıyoruz” isimli yarışma düzenlendi. OMÜ Gölet’te düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kimisi olta ile gelirken oltası olmaya vatandaşlara da OMÜ tarafından olta temin edildi.

"Doğal balıklarımız için çok büyük bir tehlike olmaya devam ediyor"

Tedbir alınmadığı durumunda doğal balıkçılık açısından göllerin, akarsuların çölleşeceğini ifade eden OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazmi Polat, “Bugün 19 Mayıs sebebiyle üniversitemizin şuan ki iç sularımızda bir tehlikeyi gündeme getirme adına İsrail sazanı tutma etkinliği gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin daha önce içme suyu sağlayan göletinde maalesef diğer su ve nehirlerimizde olduğu gibi burada da kimin tarafından getirildiği belli olmayan İsrail sazanı şu anda da baskın bir durumdadır. İsrail sazanı iç sularımız için, doğal balıklarımız için çok büyük bir tehlike olmaya devam etmektedir. İsrail sazanı her türlü habitata uyum sağlayan her çeşit habitattaki canlıların yumurtalarıyla beslenen, yavrularıyla beslenen balıktır. Oldukça geniş habitatlarda yaşayabilmektedir. Tuzlu sularda, sıcak sularda, mikrobun yaşamadığı sularda bile yaşamaktadır. Hatta Samsun’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel durumunda körfezdeki iç sularımızda, denizde bile bu karasius türlerine rastladık. Körfezde yaşamaya devam ediyorlar. Uzun süre yaşayacaklarını çok tahmin etmesem de bu kadar süre içerisinde yaşaması da bu türün ekolojik toleransın ne kadar yüksek olduğunu gösteren ciddi bir göstergedir. Burada bizi duyanlara şu haberi vermek istiyorum. Maalesef iç sularımız tamamında İsrail sazanı adını verilen bu türler doğal türlerimizde savaş başlatmışlardır. Birçok habitatta bu savaşın galibi İsrail sazanıdır. Eğer tedbir almazsak, sayının bu şekilde arttığını gözlersek bir müddet sonra doğal balıkçılığımız açısından göllerimiz, akarsularımız maalesef çölleşecek. Doğal türleri bulmak zorlaşacak” dedi.

“Göldeki popülasyonun azalması noktasında küçükte olsa bir katkı yapmak istiyoruz”

OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Yılmaz, "Güzel bir etkinlik oluyor. Oldukça yoğun bir katılım söz konusu. Buradaki amaç üniversitemizin gölünde var olan İsrail sazanı olarak bilinen karasius türünün göldeki popülasyonun azalması noktasında küçükte olsa bir katkı yapmaktır. Bu bir başlangıçtır. İnşallah bundan sonraki senelerde değişik zaman diliminde bu ve buna benzer faaliyetler artarsa en azında bu gölde ve buna benzer göllerde yoğun popülasyon oluşturan İsrail sazanının popülasyonunun azalması noktasında bir katkı vermiş oluruz. Tabii, sadece İsrail sazanı değil diğer bazı istilacı türlerinde yine bulundukları habitatlarından bu tür göletlere taşınması noktasında da engel olmak gerekiyor. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması lazım. Bu tür faaliyetlerin farkındalık oluşturması açısından önemli görüyorum” diye konuştu.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verildi. Yarışamaya katılan balıkçılar tarafından tutulan farklı türdeki balıklar göle geri bırakıldı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da etkinlikte öğrenciler ile bir araya geldi.